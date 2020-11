Wat is het geheim van de perfect gedekte tafel? Designjournaliste An Bogaerts (40) sprak met tweeëntwintig internationale stylisten en eventplanners en bundelde hun advies in het nieuwe boek Table Stories.

Een tafel is zoveel meer dan een bord en wat bestek, schrijf je.

'Het is dé manier om mensen zich welkom te laten voelen. Ik durf zelfs te beweren dat je eten minder spectaculair moet zijn als je tafel dat wel is. Mensen zullen zich de avond langer herinneren en zullen ook niet klagen wanneer je hun een simpele vol-au-vent voorschotelt. Daarbij hoef je overigens niet blind de laatste trends van Instagram of Pinterest te volgen met pampasgras of beigetinten. Het is net fijn als je er iets van jezelf insteekt en de tafel echt bij jou past.'

Heeft het zin om met kerst alles uit de kast te halen nu we wellicht in kleine bubbels vieren?

'Sterker nog: het is nu belangrijker dan ooit. Je merkt dat mensen de behoefte voelen om gezelligheid te creëren en bijvoorbeeld al vroeger dan normaal hun kerstboom zetten. Juist omdat we dit jaar niet veel gasten zullen ontvangen, of alleen mensen die we heel goed kennen, kun je eens compleet zot doen en experimenteren met je tafelsetting. Zo heb je het volgend jaar helemaal onder de knie wanneer je weer verschillende feesten organiseert.'

Welke tips voor de ideale feesttafel kun je al kwijt?

'Wat opmerkelijk vaak terugkwam bij de verschillende stylisten: investeer in linnen servetten. Dat maakt een enorm verschil met de papieren variant. Je tafel ziet er meteen veel aangekleder uit. Wil je bloemen op tafel? Verdeel je boeket dan in kleine vaasjes. Dat brengt meer sfeer en maakt dat je iedereen ziet zitten. En misschien nog het belangrijkste: let op het juiste licht. Drapeer linten met ledlichtjes over tafel of werk met kaarsen. Een gezellig feest houd je niet onder tl-lampen.'

Meer tips lees je in Table Stories (39,99 euro), verschenen bij Lannoo.

© GF

Een tafel is zoveel meer dan een bord en wat bestek, schrijf je. 'Het is dé manier om mensen zich welkom te laten voelen. Ik durf zelfs te beweren dat je eten minder spectaculair moet zijn als je tafel dat wel is. Mensen zullen zich de avond langer herinneren en zullen ook niet klagen wanneer je hun een simpele vol-au-vent voorschotelt. Daarbij hoef je overigens niet blind de laatste trends van Instagram of Pinterest te volgen met pampasgras of beigetinten. Het is net fijn als je er iets van jezelf insteekt en de tafel echt bij jou past.' Heeft het zin om met kerst alles uit de kast te halen nu we wellicht in kleine bubbels vieren? 'Sterker nog: het is nu belangrijker dan ooit. Je merkt dat mensen de behoefte voelen om gezelligheid te creëren en bijvoorbeeld al vroeger dan normaal hun kerstboom zetten. Juist omdat we dit jaar niet veel gasten zullen ontvangen, of alleen mensen die we heel goed kennen, kun je eens compleet zot doen en experimenteren met je tafelsetting. Zo heb je het volgend jaar helemaal onder de knie wanneer je weer verschillende feesten organiseert.' Welke tips voor de ideale feesttafel kun je al kwijt? 'Wat opmerkelijk vaak terugkwam bij de verschillende stylisten: investeer in linnen servetten. Dat maakt een enorm verschil met de papieren variant. Je tafel ziet er meteen veel aangekleder uit. Wil je bloemen op tafel? Verdeel je boeket dan in kleine vaasjes. Dat brengt meer sfeer en maakt dat je iedereen ziet zitten. En misschien nog het belangrijkste: let op het juiste licht. Drapeer linten met ledlichtjes over tafel of werk met kaarsen. Een gezellig feest houd je niet onder tl-lampen.'