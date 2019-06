In een lege loods waar de natuur volledig uit haar dak kon gaan, creëerde Jan Minne voor noAarchitecten in Anderlecht een tropische binnentuin vol bomen en struiken. Of hoe je ook kunt binnenkomen langs het bos.

Elke lezing start An Fonteyne van noAarchitecten met een detailfoto van de bomen die in de tuin van haar kantoor in Anderlecht groeien. Ze is gefascineerd door de takkenstructuur en de grafische stammen van bomen, die ze 'vrienden' noemt. 'Het is een vriendschap die allesbehalve vanzelfsprekend is', legt tuinarchitect Jan Minne uit. 'Mensen zijn bang van bomen en vragen zich telkens af hoe hard ze nog gaan groeien, en wat ze moeten doen als ze te groot worden. De exemplaren die ik aanplant, zijn altijd groot. Omdat ik ervan uitga dat mijn klanten geen twintig jaar willen wachten totdat een boom is volgroeid.' Bomen zijn Minnes handelsmerk. Hij plant ze in alle tuinen en parken die hij onder handen neemt. In de binnentuin van het architectenkantoor plantte hij er vijf: een Chinese slangenesdoorn, een Japanse koraalesdoorn, een himalayaberk, een kransen- ...