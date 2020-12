Support the locals: als er iets is wat we tijdens de eindejaarsfeesten kunnen doen voor onze lokale ondernemers, dan is het wel cadeautjes shoppen bij talent van eigen bodem. Wil je een interieurlover verrassen? Wij selecteerden enkele mooie Belgische merken.

Nieuwe bestemming voor gekapt Stadshout

Stadshout, een initiatief van Sam Ponette en Michiel van Hove, maakt tijdloze producten van de bomen die helaas gekapt moesten worden op de Italiëlei in Antwerpen. Het hout krijgt een tweede leven in de vorm van allerlei producten, zoals een snijplank of een tafel. Je kunt er ook terecht voor interieuritems op maat. Lokaler en kwalitatiever wordt het niet.

Meer info via stadshout.be & te koop via abetterblend.be (snijplanken vanaf 20 euro)

Verlicht je interieur

Als ingenieur zag Marten van Leeuwen tijdens z'n eerste job hoeveel bouwmateriaal er verspild werd. In 2015 stampte hij daarom More Circular uit de grond, met als motto: minder afval, meer hoogwaardige, circulaire producten. Hij ging aan de slag met gipsafval van een stukadoorsbedrijf en vond uiteindelijk een proces waarbij het afval kan omgezet worden in stijlvolle designlampen. De Archy zag het levenslicht. Geef je iemand een lamp van More Circular cadeau, kan die meteen ook het maakproces volgen via mail.

Meer info via morecircular.com (vanaf 120 euro)

Stijlvol smullen dankzij Muller Van Severen

Een designliefhebber die nieuw bestek nodig heeft kan je ongetwijfeld gelukkig maken met de sets van het Belgische designduo Muller Van Severen. Je moet er wat dieper voor in de buidel tasten, maar misschien heeft een metekindje of past getrouwd koppel dat wel verdiend? Het bestek is ontdaan van frularia, maar oogt toch speels. Je moet het maar kunnen.

Te koop bij Valerie Objects: valerie-objects.com (507 euro voor zestien stuks)

Vlei je neer op een kleurrijk tapijt

Illustrator en designer Klaartje Busselot van designstudio Kiiv ontwierp een tapijtencollectie voor Ora Pro Nobis. Stijlvol, kleurrijk, humoristisch, kwalitatief, handgemaakt en duurzaam: deze tapijten hebben het allemaal. Belgisch vakmanschap ten top. Zelfs de ontwerpen voor deze collectie zijn geïnspireerd door België. Zo is het tapijt 'hellhole' een knipoog naar Trumps uitspraken over Brussel en liet Klaartje zich voor 'At night' inspireren door het feit dat je 's nachts België vanuit de ruimte kunt zien omdat we zoveel lichtjes aansteken.

Surf voor prijzen en info naar kiiv.be (vanaf 2095 euro)

Moderne klassiekers van Serax

Het Belgische merk voor meubelen en woonaccessoires Serax is geen nobele onbekende, maar eerder een gevestigde waarde. Het werd opgericht door de broers Serge en Axel Van den Bossche en wordt intussen geleid door Axel. Zijn vrouw, Marie Michielssen, is al meer dan twintig jaar in-house designer bij Serax en ontwerpt twee collecties per jaar voor het interieurlabel. Haar Earth-collectie zorgt voor instant gezelligheid in huis.

Surf voor meer info naar serax.com (Earth collectie vanaf 79 euro)

Kunstige kussens

De Gentse Leda Devoldere studeerde in 2016 af aan het KASK Gent en schippert tussen de wereld van ontwerpers en autonome makers. Haar grote liefde voor kleur gecombineerd met een speelse compositie van lijnen vormen de rode draad die Atelier Leda als resultaat geven. De kussens die ze aanbiedt zijn gemaakt van merinowol en stuk voor stuk kleurrijke pareltjes.

Shop de ontwerpen van Atelier Leda op Ledadevoldere.com (kussens vanaf 95 euro)

Waar vuur is, is gezelligheid

De multidisciplinaire kunstenares Ann Vincent ging aan de slag met sojawas en toverde verrassende kaarsen uit haar hoed. Ideaal als cadeautje voor iemand wiens interieur stijlvol is, maar ook gezellig en een beetje quirky. Wist je trouwens dat sojawas veel milieuvriendelijker is én beter voor je luchtwegen dan gewone paraffinekaarsen?

Shop de kaarsen via annvincentstudio.com (set voor 37 euro)

Plezante en uitzonderlijke planten

PUP - in niet-lockdown-tijden een reizend pop-up concept - heeft heel wat leuks in de aanbieding voor kerst. Van de Coro-NO Box Christmas Edition tot een DIY Terrarium box: keuze te over voor liefhebbers van groen in huis.

Shop op pupplants.store (verschillende prijzen. De Coro-NO Box heb je voor 29.90 euro)

Daar brandt de lamp

Kan je niet kiezen tussen keramiek en interieurtextiel? Dan is een lamp van Kapsul een goed idee. Deze exclusieve verlichtingscollectie past bij verschillende soorten interieurs. Elke lamp is uniek en handgemaakt. Er zijn zes varianten: allen zijn ze het resultaat van een combinatie van een doordachte vorm, kleurrijke glazuren en handgeweven textiel.

Koop een Kapsul-lamp via abetterblend.be (735 euro)

Pekpottenbak

In een oude Pekfabriek te Borgerhout stapelen de creaties van ontwerpster en pottenbakster Caroline Coenen zich sinds enkele jaren op. Met terracotta en zelf geschepte Scheldeklei gaat de maakster ambachtelijk aan de slag. Het praktische en esthetische gaan hand in hand. Traditie, ruw en robuust, maar evenzeer verfijnd en eigenzinnig.

Maak kennis met creaties via de Instagrampagina Pekpottenbak, waar je je persoonlijke bestelling kan plaatsen of op afspraak kunt shoppen.(prijzen vanaf 35 euro)

Masker aan de muur

Park Pardon is de verzamelnaam van het werk van Bloeme van Bon en Geran Knol. Onder de noemer 'schijngelaten' maken ze papier-marché maskers om aan de muur te hangen of in je interieur uit te stallen. Ideaal om een strak interieur op te leuken of een eclectische woonst aan te vullen.

Neem een kijkje op de website Park-pardon.com (maskers vanaf 95 euro)

Hot Legs

De Duitse Laura Welker studeerde mode aan de Modeacademie in Antwerpen en was altijd al gefascineerd door schoenen. Toen haar moeder haar heup brak, maakte ze deze grappige kaarsenhouders in de vorm van puntige hoge hakken als geluksbrengers. Deze vrolijke 'Hot Legs' schenken, zorgt dus ook voor een portie geluk voor de ontvanger. Een tip van de maakster: schrijf je wensen op een klein briefje en stop dat onder de hakken. Wanneer de kaarsen branden, zullen de wensen uitkomen.

Te koop op de webshop van de Antwerpe snuisterwinkel Wilder wilderwilder.be (140 euro)

Knuffelzachte lakens

De Antwerpse familiezaak Marie-Marie biedt hoogwaardig bed- en badlinnen aan. Pure verwennerij en dus ideaal voor onder de kerstboom. Wat dacht je van een dekbedset uit katoen, gemaakt in Portugal? Sweet dreams gegarandeerd.

Ontdek het aanbod op marie-marie.com (dekbedset: 179 euro)

Nog meer Belgische cadeau-inspiratie nodig? Deze webshops verzamelen cadeautjes van Belgische ondernemers en Belgische merken. Er is ongelooflijk veel talent in ons eigen land, laat deze eindejaarsperiode hét moment zijn om deze merken te ontdekken en steunen: A Better Blend Meer dan 70 Belgische lifestylemerken verzameld onder één webshop. Bij bestellingen boven de 99 euro zorgt het team van A Better Blend voor gratis verzending en een heerlijk stuk marsepein. De cadeautjes worden ingepakt, bij meerdere geschenken krijg je er een pakketje bij met inpakpapier en de nodige versieringen. Wil je het pakje rechtstreeks laten leveren bij de gelukkige? Dat kan! Je kunt zelfs een gepersonaliseerd kaartje toevoegen. Belgian Gift Guide Van het Oostendse juwelenmerk IRISS STUDIO tot de tweedehandsvondsten van Bijzonder Shop: op deze webstek vind je originele Belgische cadeautjes. De webshop werd opgericht door Miriam Heyrman and Nadia Kara. Ze zagen hoe moeilijk 2020 was voor lokale ondernemers en grepen de kans om een platform te bouwen waar shoppers gemakkelijk hun gading kunnen vinden in het lokale aanbod. Belgunique Uit liefde voor lokaal talent worden op deze webshop Belgische producten aangeboden. Belgunique bundelt het aanbod van een tweehonderdtal lokale makers: hun unieke producten en straffe verhalen onder één online dak. Als consument kan je op Belgunique lokale makers steunen, en kies je bewust om lokaal te kopen. Zo krijg je een uniek, kwalitatief en eerlijk product dat in België is gemaakt, dat wordt verzonden van de ateliers van de makers zelf. De talenten op Belgunique zijn mensen die dagelijks bezig zijn met hun ambacht. Local Market Maar liefst twaalf Belgische merken krijgen een plek in de JBC winkels én online. In het assortiment zitten onder meer unieke accessoires van Atelier Pierre, drinkglazen van Botega, huidverzorgingsproducten van Bubbles at Home, kaartjes van Kaart Blanche, wegwerpkoffiebekers van Kambukka, boeken en scheurkalenders van Lannoo, duurzaam kartonnen speelgoed van Mister Tody en nog zoveel meer.

