Voor het eerst naar buiten treden met een interieurobject: deze drie labels mogen het alvast afvinken van hun wensenlijst voor 2022.

1--Lacuna Studios

Wie De Antwerpse Lars Moereels voert een multidisciplinaire denktank aan waar Ann Demeulemeester, Haider Ackermann en Vogue Italia al gingen aankloppen voor creatieve ideeën. Denk allerhande esthetische prikkels waaronder installaties, audiovisuele ontwerpen, events en nu ook objecten. Wat De Logo Sofa is het resultaat van een passie voor het radicaal modulair design uit de jaren zestig en een droom van Moereels. Wanneer je vier stukken samenvoegt, vormen de sofa's zowel een symbool van oneindigheid als een puzzel, meteen ook het logo van de studio. Designer van dienst Orson Van Beek - die ook de Arte Antwerp Store in Brussel ontwierp - slaagde erin een bijzonder zacht en goed zittend statement piece in polyurethaan te creëren dat je vanaf 2000 euro in huis kunt halen. Blijven volgen, want de mogelijkheid om de sofa-elementen te customizen, artist series en een NFT-veiling via Vogue Singapore staan allemaal te gebeuren. En dan hebben we het nog niet over de kledingcollectie die in de pijplijn zit. @lacuna.studios Wie Twee Oost-Vlaamse broers, Frederik en Pieterjan Saey, die als SAAI jarenlang in het hogere segment van de interieurwereld ervaring opdeden als ontwerper en meubelmaker. Wat Drie collecties - of noem het eerder concepten - waarbij meubelen tot hun essentie werden gestript. Sist?m 18 omvat uitgepuurde maatkasten voor de keuken en badkamer, Sist?m 6 flinterdunne rekken van onbehandeld aluminium en Sist?m 28 een reeks ronde en rechthoekige tafels in spaanplaat en linoleum. Het cijfer verwijst telkens naar de plaatdikte (in mm) van de objecten. Blijven volgen, want hun atelier in Aalter - een architecturale parel waar ook hun collecties worden geproduceerd - zien ze niet alleen als een broeikas voor hun eigen ideeën, het dient ook als open huis om van gedachten te wisselen. En daar kunnen alleen maar veelbelovende gevolgen uit voortvloeien. @sistem.be Wie Een joint venture van Loïc Willemot, een jonge ontwerper die van kindsbeen af gepassioneerd is door stoffen, en Bruno Lippens, die we kennen als oprichter en mede-eigenaar van andere mooie designlabels als Per/ Use, Iquas en Joli. Wat In de eerste plaats een collectie dekens en kussens, die je zowel binnen als buiten kunt gebruiken. Maar daar blijft het niet bij, zoals de naam al doet vermoeden. Een nieuwe poef die net werd toegevoegd aan het gamma is daar het bewijs van. Blijven volgen, want het label heeft het niet zo voor alles wat standaard is. De productie ligt dan ook in handen van Europese familiebedrijven die geselecteerd zijn op basis van hun uitzonderlijke ambachtelijke vakkennis. Alleen al daarom dragen we hen een warm hart toe. @living_objects_and_furniture