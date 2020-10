Deze drie nieuwe designadressen lieten zich niet tegenhouden om de deuren te openen.

In volle coronaperiode opende in de Kanaalwijk in Brussel het derde filiaal van LuLu Home Interior store. In een indrukwekkend art-nouveaupand van de hand van Victor Horta huist voortaan een deco- en interieurwinkel die gevestigde labels combineert met nieuwe Belgische namen. In de aanpalende lunch- en koffiebar kunnen twijfelaars tijdens het shoppen even halt houden. Koolmijnenkaai 78-80, Brussel, luluhomeinterior.be Na te hebben gewerkt voor Obumex en het oprichten van Objet Trouvé begint binnenhuisarchitect Geraldine Van Heuverswyn aan een nieuw avontuur: de opening van een galerie in Knokke, waar ze onder meer haar eigen meubels, lampen en keramiek verkoopt. 'Deze periode heeft me ertoe aangezet om sneller de juiste beslissingen te nemen', zegt Van Heuverswyn. 'De laatste tijd had ik het gevoel dat het bedrijf te groot en te onpersoonlijk werd. Ik moest op weg, alleen. In juni heb ik mijn aandelen verkocht om in augustus een winkel in Knokke te openen.' Naast haar eigen creaties vind je er ook exclusief Belgisch design van onder meer Atelier Fontein, Benoît Viaene, Delphine Cobbaert, Studio LoHo, Thomas Serruys en André Verroken. Van Bunnenlaan 1, Knokke, geraldinevanheuverswyn.be De Brusselse designshop La Fabrika blaast dit jaar tien kaarsjes uit en viert dat jubileum met een verhuizing naar een nieuw pand in de Dansaertstraat. 'Ik heb nooit echt de trends gevolgd', vertelt uitbaatster Kelly Claessens. 'Smaken evolueren en ook mijn selectie wordt volwassener zonder de typische La Fabrika-touch te verloochenen.' In de nieuwe winkel zal ze dan ook opnieuw een mix brengen van Scandinavisch design en Belgische en andere Europese labels. Dansaertstraat 97, Brussel, lafabrika.be