Rustpunten en mid-century elementen versterken het decor van een minimaal gerenoveerde, maar maximaal opgewaardeerde bungalow vlak bij de Dijle. Een huis waarin een quarantaine geen opgave is: welkom in de oase van rust van Katrien en Olivier.

Nog voor de witte bungalow opdoemt tussen de dennenbomen steekt een vakantiegevoel al de kop op. En dan heb je nog niet eens de kalmerende uitwerking van het interieur ondervonden. Pas sinds enkele maanden hebben Katrien, Olivier en hun kinderen Thelma, Malo en Richard het huis voor zich. Met alleen wat plaatselijke passage en de omringende natuur die zichtbaar is vanuit elke kamer, vormt het witte pand een oord van ontspanning in hun drukke dagelijks leven. Praktische voordelen wonnen het van de weerstand om het bruisende Leuven achter zich te laten. 'Het was de energie die de doorslag gaf', vertelt Katrien. 'In combinatie met de omgeving vinden we die belangrijker dan het huis op zich. Al is het een meevaller dat we in zo'n fijne vorm kunnen wonen. Vandaar ook de bewuste keuze om de oorspronkelijke structuur te behouden.' In afwachting van eventuele latere ingrepen ervaren ze de ziel van het huis en genieten ze, soms letterlijk, van alle basiselementen die vrij spel hebben. 'Aan het haardvuur, met zicht op tuin en water, voelen we de kou soms door de oude ramen waaien', lacht Katrien. 'En de houten vloer in de woonkamer kraakt overal, alsof hij nog moet wennen aan het nieuwe leven hier.' Alles staat hier in het teken van een eenvoudiger en gezinsvriendelijk leven. 'We wilden meer tijd voor elkaar', aldus Katrien. De omgeving leent zich daar uitstekend toe. 'De natuur en de rust kruipen hier naar binnen, waardoor we vanzelf vertragen. In het weekend hebben we nu minder de neiging om eropuit te trekken. We volgen de zon en zijn veel vaker buiten: van bladeren harken tot langs de Dijle wandelen met de honden. Dit is onze cocon.' De originele bungalow dateert uit de jaren vijftig. Dertig jaar later werd een L-vormig deel bijgebouwd waardoor een patio ontstond in het hart van de woning. Het recentste gedeelte herbergt de hal, de ouderlijke slaap- en badkamer en een polyvalente ruimte. Toen bleek dat er meer zou moeten gebeuren dan hier en daar wat schilderen, bundelden Katrien en Olivier de krachten met interieurontwerpster Sophie Peelman. Ze leerden elkaar kennen toen Sophie verdelers zocht voor haar juwelenlabel Sternum. Katrien was toen zaakvoerder van Thelma Coffee & Design in Leuven. 'Haar conceptstore was mijn allereerste verkooppunt,' vertelt Sophie, 'en dit soloproject vormde de start van mijn freelancecarrière.' In samenspraak met Katrien ging ze aan de slag om het interieur te optimaliseren onder de werktitel Villa Verde. 'De weinige elementen uit de oorspronkelijke periode hebben we versterkt. De breukstenen vloer in de keuken is daar een voorbeeld van. Daarnaast zijn we zoveel mogelijk meegegaan in de sereniteit van het huis door extra rustpunten toe te voegen', aldus Sophie. Al geeft elke deur die je hier opent vanzelf al een knus gevoel dankzij de kleine ruimten en hoekjes. Voor de verhuizing uit Leuven moest het gezin stevig ontspullen en de nieuwe beschikbare plaats optimaal leren benutten. Zo werd de carport in de tuin omgebouwd tot een keramiekatelier voor Katrien en herbergen de banken in de gang de nodige bergruimte. Zonder kelder of zolder was het vaste meubilair een belangrijke toevoeging. Voor de op maat gemaakte kasten klopte Sophie aan bij Wøti, voor de handgemaakte stalen meubelen en deuren bij de Leuvense ontwerpster Esther De Vos. Textielmaker Nathalie Van der Massen ontwierp de gordijnen, een samenwerking met Sign of the Times. De energie van het werk van jonge ontwerpers wordt hier rijkelijk gecombineerd met de ziel van tweedehands spullen. Een van Sophies vondsten, een gerecupereerde roze vintage wastafel, gooide het oorspronkelijke idee van een groene badkamer helemaal om. 'Een nieuw huis is vaak een lege doos die snel wordt ingericht met meubelen die er misschien niet eens goed passen', vindt Katrien. 'Gelukkig zien steeds meer mensen het belang in van doordacht te werk gaan', valt Sophie haar bij. Ze hield er tijdens haar selectie rekening mee dat de meubelen in alle ruimten zouden passen. 'Het is fijn om te zien hoe het gezin de ruimten en spullen naar hun hand zet', vindt ze. Want in samenwerking met de zon, die een gevarieerde reflectie van het glinsterende water op de muren, plafonds en vloeren projecteert, is het interieur hier voortdurend in evolutie.