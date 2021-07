Staat de buitenkeuken na het afgelopen jaar op heel wat verlanglijstjes? We horen van wel. Knack Weekend ging daarom op inspiratietocht doorheen België en ver daarbuiten.

Wat? Een buitenkeuken die evengoed in een kast past. Waar? De groene bossen van Noorwegen. Architect? De Deense architect Lars Frank Nielsen in samenwerking met Add a Room. Stijl? Het concept van Add a Room is gebaseerd op een modulair systeem. Zoals de naam al zegt, leg je je eigen huispuzzel met verschillende eenheden van 10 tot 25 vierkante meter groot. Aina Næss en Gro Anita Paulsen, de eigenaars van het zomerhuisje, kozen voor een woon- en slaapkamer, een kitchenette, een badkamer met vloerverwarming en een patio. Omdat dit hoekvormige zomerhuisje van 15 m2 zo compact is, voegden ze nog een buitenkeuken en -eetkamer toe met een tafel en bank in vezelbeton van Muubs. De schil van het huis is gemaakt van grenenhout dat op natuurlijke wijze vergrijst. Nadoen? Als je een handige harry bent of kent. Deze keukennis bestaat uit niet meer dan een roestvrijstalen keukenblad, een spoelbak en twee ingebouwde kookplaten op gasbranders. Gebruik je de keuken niet - of wil je de rommel negeren - dan sluit je ze af met een scherm of rolluik. Wat? Een eet- en kookpaviljoen bij een vakantievilla ontworpen voor een Braziliaans gezin. Waar? Op het platteland van Punta del Este, meer bepaald op het domein van Fasano, een luxueus hotel ontworpen door de Braziliaanse architect Isay Weinfeld. Architect? Carolina Proto van Estudio Obra Prima, die zowel in Uruguay als Brazilië kantoren heeft. Stijl? Wie een stuk grond koopt in het resort, moet een architect inhuren om een huis te ontwerpen dat voldoet aan de plaatselijke voorschriften van het domein. Zo beschermt Fasano het ongerepte landschap waarvoor het bekendstaat. Carolina Proto combineerde natuurlijke materialen - natuursteen, hout en plaatselijk gedroogde baksteen - met strakke, kubistische vormen om een landhuis te creëren dat ook wat weg heeft van een minimalistische galerie. De laagbouw bestaat uit drie volumes waaronder dit roestkleurige ijzeren paviljoen bij het zwembad. Nadoen? De structuur omvat een open eet- en kookruimte, maar is overdekt en geïsoleerd. Zo vind je er in elk seizoen de beschutting die je nodig hebt. Een pluspunt: zo'n alleenstaand volume kan ook dienen als leeshoek, zomerkantoor of knutselkamer. Een idee om dat oude tuinkot een herbestemming te geven? Wat? Een overdekte open schuur met houtvuur en keukenblad in arduin. Waar? De tuin van een hedendaags landhuis in Sint-Martens-Latem. Architect? Geen. Wel een goede schrijnwerker en zijn team. Stijl? Modern landelijk zoals je wel vaker ziet in Sint-Martens-Latem. De eigenaars wilden hun zicht op de tuin vanuit hun woning niet hinderen. Daarom kozen ze voor een open schuur met een opvallend hoog dak waardoor ze door het volume heen kunnen kijken. Verder is de keuken uitgerust met het hoogstnodige: een keukenblad, een spoelbak, de nodige opbergruimte en een houtvuur om te koken, maar ook om je te warmen. De tafel in afrormosiahout is een ontwerp van 't Huis van Oordeghem, de stoelen zijn van Vincent Sheppard. Nadoen? Kobe Desramaults heeft het de afgelopen jaren met glans bewezen in Chambre Séparée: koken op houtvuur is héérlijk. Het is een buitenkeuken voor iets, laat die klassieke kookplaten dus maar varen. Wat? Een binnen- en buitenkeuken ineen. Waar? Een residentiële buitenwijk van Sydney. Architect? Geen. Wel een bezoek aan de plaatselijke doe-het-zelfzaak en Ikea. Stijl? Bij de renovatie van hun woning besloten de eigenaars om de klassieke indeling van hun rijhuis volledig om te gooien. De garage op het gelijkvloers bouwden ze om tot open keuken en woonkamer, de oorspronkelijke poort werd vervangen door een plafondhoog en muurbreed schuifraam. De vloer van gepolijst beton vormt nog de enige link met de voorgeschiedenis van deze praktische, eerder Scandic ingerichte keuken. In de wintermaanden kookt het koppel achter glas. Zodra de temperaturen stijgen, schuift het venster open en rolt het kookeiland naar buiten. Zo vormt het niet alleen een handig buitenkeukenblad, maar evengoed een barelement of hoge eettafel in het verlengde van de vaste keukentoestellen. Nadoen Want eenvoud siert. Door een klassiek kookeiland van een aantal wielen te voorzien, heeft het meteen een extra functie. Zorg er wel voor dat het terras en de keukenvloer mooi in elkaar overlopen zonder niveauverschil.