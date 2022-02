Brussel is alweer drie design- en decoratiewinkels rijker.

1. Groepswerk

Shop en laboratorium: zo doopte Ateliers J&J zijn nieuwste uitvalsbasis in Sint-Gillis. Het designlabel dat bekendstaat om zijn metalen meubelen wil er in dialoog gaan met hedendaagse kunstenaars. Om de zoveel maanden zullen nieuwe artiesten er hun werk tonen tussen de ontwerpen van Ateliers J&J. Bijten de spits af: de keramiek van Mon Colonel & Spit, schilderijen van Zoé van den boogaerde en een fauteuil van Tommy Lhomme.

Alsembergsesteenweg 110, ateliersjetj.com

© Tommylhomme

2. Plantaardig

Noem Lebeau niet zomaar een plantenwinkel. Bij dit initiatief van Plant en Houtgoed, een bedrijf dat een duurzaam alternatief wil bieden voor binnen- en buiteninrichtingen, ontdek je naast tal van kamerplanten ook werk van jonge kunstenaars. Ook duurzaam design wordt er onderzocht, zo toonden ze al meubelen en banken van eikenhout uit het Zoniënwoud. Ten slotte is het een plek van onderzoek rond biodiversiteit en stedelijke ecosystemen. Het groene hart van Brussel ligt voortaan in de Zavelwijk.

Lebeaustraat 8, @espacelebau op Instagram

2 © GF

3. Smakelijk gerief

Ook in Ukkel opende niet zo lang geleden een nieuwe creatieve hub. Naast een pop-upwinkel doet Met Plaizier ook dienst als koffiehuis en als werkplek waar conferenties en workshops georganiseerd kunnen worden. In de shop verkopen ze uitsluitend Belgische en Europese merken, van deco tot mode en cosmetica. Ze bieden ook een boekenassortiment aan, gecureerd door boekhandel Candide. Gewoon een koffietje kan ook, met plezier zelfs.

Waterloosesteenweg 925, metplaizier.be

