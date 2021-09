Wie kunst wil ontdekken trekt van vandaag tot en met zondag best door de straten van de hoofdstad voor de 14de editie van Brussels Gallery Weekend. Tientallen galerijen en verschillende kunstinstellingen loodsen de bezoekers langs nieuwe kunstcollecties, zelfs met audiobeschrijving.

Dit jaar zijn er in totaal 46 galerijen die deelnemen en dat is liefst 20 procent meer dan de vorige editie. 'Je hebt Jacqueline Martins vanuit Sao Paulo of Nino Mier vanuit Los Angeles, er is echt een buitenlandse aantrekkingskracht voor Brussel en ik geef toe er zijn bijvoorbeeld ook Belgische galerijen die nu wel deelnemen', vertelt directrice Sybille Du Roy. Daarnaast zijn er nog 14 guest venues zoals het Wiels museum, Globe Aroma, Maison Pelgrims of Fondation Cab. Een grote nieuwigheid tijdens Brussels Gallery Weekend is de kans om via een QR-code naar een audiobeschrijving te luisteren. 'We dachten: wat mist er nog? De stem van de galerist. We willen aan iedereen de kans geven om zelf de galerist of artiest te kunnen spreken of te horen', legt Du Roy uit. Wie niet weet waar beginnen kan terecht bij het infopunt aan de Zavel. Daar krijg je een map en kunnen de medewerkers je per wijk of per kunststijl in de goede richting sturen. Maar er zijn ook gegidste parcours. Wie zelf van plan is om kunst te verzamelen kan terecht bij partner Kunst Aan Zet voor deskundige uitleg. Tot slot is er ook de vierde editie van Generation Brussels en worden in de Hageltoren en het Lebeau gebouw elf jonge talentvolle artiesten tentoongesteld.

