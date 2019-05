Eind jaren 50 ontwierp architect Lucien Engels zijn eigen woning in Elewijt: een zwevende doos in glas en beton. Vandaag is de modernistische woning beschermd als monument en werd ze minutieus gerenoveerd door de nieuwe bewoners, Simon Mason en Els Van Dam. Een verhaal van bloed, zweet en kosten.

Architect, ontwerper, meubelmaker en schilder Lucien Engels ontwierp in 1958 zijn woning als een modernistisch gesamtkunstwerk. De renovatie was een huzarenstuk dat ruim drieënhalf jaar besloeg en veel duurder uitviel dan verwacht. 'Maar het eindresultaat maakt veel goed', relativeert Simon Mason. 'Ik koester een passie voor architectuur. Toen ik hier de eerste keer kwam kijken, was ik meteen in de ban van de krachtige architectuur en de ruimtelijke beleving. Die coup de foudre oversteeg de reële schaduwzijden. De imposante architectenwoning stond al drie jaar leeg en was slecht onderhouden. Naast mankementen zoals betonrot, een vochtige muur en aluminium ramen met enkel glas, waren de elektriciteit, verwarming, keuken en het sanitair aan vernieuwing toe. Achteraf ontdekten we dat delen aan de uiteinden van het gebouw stilaan doorzakten. De woning was ook vrij donker. Tijdens de oliecrisis eind jaren 70 werden enkele ramen dichtgemaakt met planchetten om energie te besparen, en het beboste terrein rondom het huis weerde het daglicht.'

...