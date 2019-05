Binnenkijken bij kunstcurator Pieter Boons: 'Objecten vinden mij, ik ga er niet naar op zoek'

Decoreren is een kunst voor Pieter Boons, curator van het Middelheimmuseum. In zijn riante herenhuis brengt hij kunstwerken en voorwerpen van verschillende stijlen en tijdperken bij elkaar in een weelderige scenografie. En daar kan best iets uit de Troc tussen zitten.

© Foto's Bart Kiggen