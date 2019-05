Beton als bouwsteen voor architectenwoning: 'We wilden geen nepmaterialen in ons huis'

De betonstructuur van hun huis was zo doordacht, dat architecten Pieter Rubens en Annelies Frederix alleen nog hout en glas hoefden toe te voegen. 'We wilden niks faken met nepmaterialen. Alles wat je ziet, is echt.'

Het architectenkoppel ontwierp voor zichzelf een smal rijhuis met vier bouwlagen en zes split levels. Koken, eten, slapen, tv-kijken, werken: elk niveau heeft bewust maar één functie. © Jan Verlinde