We hebben er zin in, we hebben er nood aan en eigenlijk moeten we het ook: met z'n allen naar buiten! Onze tuinen en terrassen zijn onze tweede thuis geworden. Om te ontspannen, te genieten, mensen te ontvangen, ja, zelfs om te werken. Omring je er dus gerust met luxe, comfort en design.

ZWERVEND LICHT

...

ZWERVEND LICHT1. 'Mun' betekent maan in het Japans. Deze oplaadbare lamp van het Deense OEO Studio voor Stellar Works ziet er met zijn glazen bol, stalen voet en fraaie siliconen vintage handgreep prachtig uit. Vanaf 200 euro, stellarworks.com 2. Als een eurekamoment in een stripverhaal, zo bedacht Tristan Lohner zijn nieuwste ontwerp voor Fermob. Een ultralichte lamp in aluminium en polypropyleen die je zowel kunt neerzetten als ophangen. 59 euro, fermob.comROYAAL GEVORMDDe Italiaanse meubelhuizen maken van hun tuinbanken eilanden, hutten, trampolines of zelfs vliegtuigen.1. Piero Lissoni, die vorige herfst artistiek directeur van het prestigieuze B&B Italia is geworden, heeft zich volledig kunnen uitleven bij het maken van deze Borea, die hij 'een vliegtuig van de 21ste eeuw' noemt. Prijs op aanvraag, bebitalia.com 2. Paola Navone was in een romantische bui toen ze de loveseat van de Jeko-collectie voor Gervasoni ontwierp. De collectie is volledig gemaakt van Ecoteak, teak dat gerecycleerd werd van oude gebouwen op het eiland Java. Prijs op aanvraag, gervasoni1882.it3. Met het beeld van trampolines in de tuinen van Groenland voor ogen tekende Patricia Urquiola de Trampoline, een 'love bed' in vrolijke kleuren en met opvallende vormen. Prijs op aanvraag, cassina.it 4. In zijn kenmerkende sobere en smaakvolle stijl ontwierp Rodolfo Dordoni een outdoorcollectie, Florid, van prachtige sofa's met geometrische en ronde vormen. De grote en weelderige kussens contrasteren met het metaal en het teak van de structuurelementen. Prijs op aanvraag, minotti.itINTERVIEW'Vroeger duurde het buitenseizoen drie maanden. nu zijn er eerder drie maanden dat we niet naar buiten gaan' 5 vragen aan Kris en Pieter Van Puyvelde, oprichter en marketingmanager van het tuinmeubelmerk Royal Botania.De interesse voor outdoor is niet ontstaan tijdens corona, maar bestaat al veel langer, toch? 'Sinds onze oprichting dertig jaar geleden merken wij een groeiende belangstelling voor buitenmeubelen. Vroeger bleef het beperkt tot een witte tafel en enkele plastic stoelen. Geleidelijk aan is het terras een verlengstuk van het interieur geworden. Maar nu onze contacten meer dan een jaar zeer beperkt zijn en altijd buiten plaatsvinden, wordt het terras ook een plek om mensen te ontvangen. Dat gaat voor een stuk zo blijven, ook na de crisis. Het voorbije jaar zat de verkoop van windschermen, terrasoverkappingen en terrasverwarmers in de lift. Vroeger duurde het buitenseizoen drie maanden. Nu zijn er eerder drie maanden dat we niet naar buiten gaan.' Hoe heeft de crisis jullie business beïnvloed? 'In het begin was er paniek omdat alles stilviel. Daarna kwam alles opnieuw op gang en, meer nog, gingen de zaken zeer goed. Dat geldt nog meer voor 2021 omdat de mensen anticiperen op een mooie zomer thuis. Verre reizen lijken ook dit jaar in het water te vallen. Het gebrek aan reizen en de sluiting van de restaurants zorgen er ook voor dat sommigen meer budget overhouden voor tuinmeubelen. De situatie is natuurlijk dramatisch voor de horeca, de evenementensector en de culturele wereld. Wij zitten langs de goede kant van de weegschaal.' Vandaag kunnen we zelfs de hele week thuis en buiten werken. 'Veel thuiswerkers hebben alleen een computer nodig. Met een terrastafel, een goede stoel en een beetje schaduw heb je voldoende voor een buitenbureau.' Comfort is een belangrijk argument? 'Een terras wordt een gezelligere plaats om te vertoeven. Net als in het interieur hebben de loungesofa's een uitgekiende structuur en zijn ze voorzien van luxueuze grote kussens. De materialen zijn ook sterk geëvolueerd; zo zijn er vullingen die het water niet opnemen en tegen een stootje kunnen. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast. Mensen beginnen in te zien dat een goed buitensalon daarom duurder is dan een binnensalon. Vroeger was dat omgekeerd.' Hoe ziet u de toekomst? 'Ik ben optimistisch. Buitenruimtes gaan nog meer aan belang winnen, zelfs als ze klein zijn, zoals een balkon. Ik geloof dat mensen op korte termijn eerder zullen kiezen voor de Ardennen of hun eigen tuin dan voor Ibiza. En voor een vakantie thuis zullen velen kiezen voor luxe en comfort. Ik hoor links en rechts zeggen dat mensen de band met hun familie opnieuw hebben aangehaald tijdens de crisis. Ook dat wordt volgens mij een blijver in het post-coronatijdperk. En waar gaan de mensen samenkomen? In de tuin of op het terras.' royalbotania.com 35 % ... geeft prioriteit aan de tuin De tuin inrichten of herinrichten is voor de Belgen de belangrijkste prioriteit op het vlak van hun wooninrichting. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de groep Rossel ter gelegenheid van (de virtuele) Batibouw. Energiebesparende renovaties kwamen op de tweede plaats (31%). VLECHTWERK 2.0 Vlechten, weven en matten zijn weliswaar eeuwenoude technieken, maar vandaag nog steeds springlevend en erg in trek bij de ontwerpers. Dankzij nieuwe materialen zijn ze geschikt voor outdoortoepassingen. 1. De New Yorkse sterontwerper Stephen Burkes werkte samen met wevers van het Filipijnse eiland Cebu voor de realisatie van Kida, een kleurrijke hangstoel. Er werd maar liefst 834 meter touw gebruikt voor deze zwevende cocon die zo 'licht als een briesje' is, aldus Burkes. 2395 euro, dedon.com 2. De Belgische fabrikant Tribù ontwikkelde Canax® , een CO2-positief product dat natuurlijke hennep met kunststofvezels combineert. Studio Segers gebruikte de nieuwigheid voor het ontwerp van de vederlichte Senja-stoelen met poten van teak of aluminium. Prijs op aanvraag, tribu.com 3. Een stoel met een rieten zitting zoals een typische bistrostoel, maar dan in aluminium. Made Studio gaf met die originele vondst de Bosc-collectie van het Portugese merk Gandia Blasco een eigen smoel. Prijs op aanvraag,gandiablasco.com 4. De David-collectie van de Belgische fabrikant Vincent Sheppard bestaat uit een reeks zetels en sofa's met een geweven rugleuning van polypropyleentouwen op een frame van aged teak. 498 euro, vincentsheppard.comURBAN JUNGLEDeze groene oase bevindt zich in Parijs, maar zou zich om het even waar kunnen situeren. Een klein terras of zelfs een balkon volstaat. Plantengroei in de stad is de toekomst. Het Parijse merk Bacsac biedt een collectie van plantenzakken in verschillende vormen en maten om bloemen, planten, struiken, siergrassen, kruiden en zelfs groenten in te kweken. De producten van Bacsac zijn gemaakt van een volledig recycleerbaar en meerlagig textiel, ontworpen om de verdamping te verminderen en het water gelijkmatig te verdelen. Ze laten geen vlekken achter op de ondergrond. Dankzij hun lichte gewicht en handvatten zijn ze makkelijk verplaatsbaar. Prijzen van 28 euro tot 216 euro, bacsac.com