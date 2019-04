In een geheime kustbaai op Kaapverdië bouwt een Belgisch architectenteam dertig villa's en een hotel vlak bij de Atlantische Oceaan. Het geheel is zo sfeervol dat het straks ongetwijfeld opgepikt wordt door de grootste designbladen ter wereld.

In 2012 vliegt de Antwerpse ingenieur Jan Talboom naar Kaapverdië voor een vakantie met zijn zoon. Het vliegtuig maakt onverwacht een bocht boven een baai op het eiland São Vicente. Talboom raakt betoverd door het zicht op een indrukwekkende stenen woestijn aan zee en eenmaal op het tarmac probeert hij de baai te lokaliseren. Operatie Finding Neverland, want ze heeft op dat moment nog niet eens een naam. De verborgen zeebocht ligt in het midden van nergens, een vergeten uithoek in het noorden van het eiland. Er loopt geen weg en het maanlandschap is alleen te bereiken met een 4x4. De natuur kleurt terracotta (gebergte) en blauw (van de zee).

...