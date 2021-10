In Rome kun je voor het eerst Casa Balla bezoeken: de revolutionaire flat van totaalkunstenaar Giacomo Balla. Hij woonde er van 1929 tot 1958, maar het interieur heeft nog niks aan kracht ingeboet.

De Italiaanse futurist Giacomo Balla zou dit jaar 150 geworden zijn. Zijn appartement in Rome, een totaalkunstwerk, is daarom voor het eerst te bezoeken. En dat is best revolutionair te noemen. Voor wie de balla kent van het futurisme: de eerste avant-gardebeweging van de twintigste eeuw ontstond in 1909, toen de Italiaan Filippo Marinetti een vlammend manifest publiceerde in Le Figaro. Hij verwierp daarin het verleden en rebelleerde tegen de traditie. In de pittige tekst verheerlijkte hij jeugdigheid, dynamiek, snelheid, technologie, geweld, lawaai en oorlog. Zijn statement vond snel weerklank: andere futuristen schreven manifesten over architectuur, schilderkunst, kookkunst, mode en literatuur. Zo drong het gedachtegoed van de futuristen door tot in alle aspecten van de samenleving. Althans, dat is wat ze wilden: het universum opnieuw bouwen. Schilder-slash-dichter Giacomo Balla (1871-1958) stond mee aan de wieg van de revolutionaire beweging, die - ironisch genoeg - door de Eerste Wereldoorlog gefnuikt werd. "Ik wil een explosie van opgewekte, luchtige, elektrische, dynamische en geweldige kleuren", schreef Balla in 1918. Dat paste hij in 1929 letterlijk toe, toen hij naar dit appartement in Rome verhuisde. Zijn experimentele flat aan Via Oslavia is niet alleen een casestudy in wat kleur met een ruimte kan doen. Het is een regelrecht 3D-kunstwerk waar je als bewoner een wandelende sculptuur wordt. Omdat het MAXXI Museum in Rome een grote overzichtstentoonstelling organiseert over Balla, kun je uitzonderlijk binnen in Balla's flat. Een futuristische ervaring, want bijna honderd jaar geleden kondigde Balla al de trends van nu aan.