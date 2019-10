Met gordijnen van beton creëerde Dhoore Vanweert Architecten een schijnbaar zwevende paviljoenwoning, geïnspireerd op de Case Study Houses.

Wordt het een tankstation? Een apotheek? Een inkompaviljoen voor een natuurgebied? Tijdens de ruwbouw deden de wildste geruchten de ronde over de betonconstructie. Logisch ook: het project van Dhoore Vanweert Architecten in Hees, bij Bilzen, zag er vreemd uit. Het betonvolume leek wel te zweven boven het landschap. En toen de ramen nog niet geplaatst waren, zag je vier gigantische, ellipsvormige betonschijven aan het plafond bengelen. 'Op plan ontwierpen we de paviljoenwoning eigenlijk met rechte binnenwanden. We veranderden van gedachten toen een ingenieur het betonvolume berekende. Hij toonde ons zijn grafiek met de zones waar betonwapening nodig was. Die vorm bleek halfrond. Waar geen wapening moest komen, spaarden we uit in de bekisting. En zo ontstonden vier massieve lobben: een soort 'gordijnen' van beton, die voor spannende doorkijkjes zorgen op de woonverdieping', zegt Jan Vanweert.

