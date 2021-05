Honderden parochiekerken in Vlaanderen worden momenteel onderbenut. Daar willen de Vlaams ministers Bart Somers en Matthias Diependaele verandering in brengen. Een eerste stap was een bevraging bij de lokale besturen. Opvallend: meer dan de helft van de burgemeesters geeft aan dat er al een traject van neven- of herbestemming in hun gemeente loopt.

Doordat er steeds minder mensen naar de kerk gaan, worden in Vlaanderen honderden parochiekerken onderbenut. Velen staan leeg. Daar willen ministers Somers en Diependaele iets aan veranderen.

De twee ministers gaan de lokale besturen ondersteunen die hun kerken een nieuwe invulling willen geven. Ze stuurden hiervoor alvast een bevraging naar alle Vlaamse burgemeesters. De enquête is intussen ingevuld door 116 burgemeesters, goed voor 693 rooms-katholieke parochiekerken. Meer dan de helft van de gemeenten (63) heeft momenteel al een traject lopen met minstens één kerk op het grondgebied. 'Dat kan gaan om een volledige herbestemming van de kerk of een nevenbestemming waar slechts een gedeelte een nieuwe invulling krijgt. 81 van de 116 gemeenten vinden een herbestemming van een kerk op korte termijn wenselijk en maar liefst 89 gemeenten denken aan een nevenbestemming', aldus Somers.

Van ontmoetingsplek tot woningen

Negen op de tien burgemeesters geven bij de herbestemming van een kerk de voorkeur aan een nieuwe ontmoetingsplaats. Daarna wordt de voorkeur gegeven aan een publieke functie (85 procent), recreatie (68 procent), een private herbestemming met een niet-commerciële functie (54 procent), een commerciële functie (47 procent), een woonfunctie (34 procent) of sloop (19 procent). 'Ik ben erg tevreden met de resultaten van de survey want hieruit blijkt dat de burgemeesters algemeen positief zijn over de instrumenten van de Vlaamse overheid zoals de kerkenbeleidsplannen en de ondersteuning bij uitvoering haalbaarheidsstudies', verklaart minister Diependaele.

'Het is goed om daar bevestiging van te krijgen en we moeten daar als Vlaamse overheid op verder werken. Dat doen we in een een conceptnota 2.0 inzake de herbestemming van parochiekerken, ik wil hierin onder meer een antwoord geven op het punt dat burgemeesters aangeven dat ze ondersteuning nodig hebben in de her- en nevenbestemmingstrajecten.'

Op het grondgebied van de 116 gemeenten die de bevraging invulden, kregen al 46 parochiekerken een herbestemming en 52 een nevenbestemming. Volgens de twee ministers zullen deze aantallen de komende jaren toenemen. (Belga)

Opvallende herbestemmingen

Al ooit van champing of kamperen in een kerk gehoord? In de Sint-Bartholomeuskerk van Kaaskerke kan je deze zomer in houten slaaphutten slapen.

Circusplaneet vzw toverde de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede in Gent om in een circusruimte, een plek voor dialoog en ontmoeting.

Sint-Jozef Battel staat open voor activiteiten en evenementen, maar in de kerk huist eveneens een microbrouwerij met horeca, uitgebaat door brouwerij Het Anker.

In Hove gaan religie en wetenschap hand in hand want behalve een liturgische ruimte werd er in Sint-Jozef ook een planetarium uitgebouwd.

In de voormalige Sint-Jozefkerk in Eeklo opende een buitenschoolse opvang.

