Verborgen parel: de Antwerpse Handelsbeurs in zijn glorie hersteld

Een verborgen pareltje in de stad dat zelfs de Antwerpenaar niet (meer) kent? Na twintig jaar leegstand mochten we binnengluren in de opgepoetste Handelsbeurs.

© belga

De Handelsbeurs was lang dé ontmoetingsplek in hartje Antwerpen, als doorgang tussen de Lange Nieuwstraat en de Meir. Het was in 1531 het allereerste beursgebouw en de inspiratiebron voor de beurzen van Londen, Amsterdam, Rotterdam en Rijsel. Ze werd een paar keer heropgebouwd, onder meer na twee verwoestende branden.

