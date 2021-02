Veel kerken in Vlaanderen worden weinig of niet gebruikt. Dat wil het Vlaams Parlement veranderen.

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen het debat over de neven- en herbestemming van kerken opnieuw aanzwengelen. In een resolutie vragen ze de Vlaamse regering om ervoor te zorgen dat meer kerken een tweede leven kunnen krijgen.

Veel kerken lopen leeg en door die leegloop raken de gebouwen vaak in onbruik. Er wordt in Vlaanderen al langer nagedacht over de her- of nevenbestemming van de parochiekerken. Voormalig minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) werkte tien jaar geleden een conceptnota uit. Die nota mondde later uit in het kerkenbeleidsplan (2015) en het 'Projectbureau Herbestemming Kerken' (2016). Sindsdien zijn er wel wat kerken in Vlaanderen die een nieuwe of bijkomende bestemming hebben gekregen.

