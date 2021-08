Kopenhagen werd door UNESCO en de internationale unie van architecten eerder al gekroond tot architectuurhoofdstad van 2023. Deze week werd ook de winnaar van de titel 'World Capital of Architecture 2026' bekend gemaakt. De Catalaanse hoofdstad Barcelona kwam als winnaar uit de bus.

Momenteel houdt Rio de Janeiro de titel van architectuurhoofdstad in handen. In 2023 geeft de Braziliaanse stad de fakkel door aan Kopenhagen en in 2026 is het de beurt aan Barcelona. De winnende steden van de 'World Capital of Architecture'-wedstrijd mogen de rol van host van het congres van de internationale unie van architecten UIA op zich nemen. Barcelona haalde het van Beijing dankzij het thema 'One today, one tomorrow', een verwijzing naar een duurzame architectuurtoekomst.

De komende jaren plant Barcelona verschillende architecturale evenementen en festiviteiten. Ook zet de stad haar schouders onder het initiatief 'New European Bauhaus'. Het project roept alle Europeanen op om samen te werken aan een duurzame en inclusieve toekomst, die schoonheid schept voor onze ogen, onze geest en onze ziel. Daarnaast organiseert Barcelona ook de 25ste editie van de Spaanse biënnale voor architectuur en stadsplanning (BEAU).

De Sagrada Familia in Barcelona. © Getty Images

