The Vessel in New York: wat doet zo'n gekke sculptuur tussen de strakke wolkenkrabbers?

Centraal in Hudson Yards, een recent geopende buurt die New Yorks nieuwste 'speeltuin voor miljonairs' wordt genoemd, staat The Vessel, een intussen beruchte sculptuur die in de volksmond 'The Shawarma' (de shoarma) werd gedoopt.

© TIMOTHY SCHENCK

De koperkleurige aluminiumstructuur van zestien verdiepingen hoog is ontworpen door de Britse Heatherwick Studio. De urnevormige sculptuur bestaat uit een hexagonaal rooster en 154 trappen met 2500 treden die je gratis kunt beklimmen.

...

