Rem Koolhaas legt architectuur onder de microscoop in nieuw boek

Vloer, plafond, muur, gang, trap, raam of gevel. Ze klinken banaal, maar zonder kun je geen huis - of eender welke structuur - bouwen. In Elements of Architecture, een lijvig boek van 2600 pagina's, doorloopt Rem Koolhaas de architecturale evolutie van deze en andere elementen en plaatst ze heel gedetailleerd in de schijnwerpers.

Een monnikenwerk dat 'op een moment waarop architectuur bijna onherkenbaar wordt, bijzonder relevant is', aldus de meester.

Elements of Architecture, Rem Koolhaas, TASCHEN, 99 euro.