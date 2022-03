De Pritzkerprijs 2022 is in de wacht gesleept door Diébédo Francis Kéré (57), de architect uit Burkina Faso die deels in Berlijn woont. Hij wordt geloofd voor zijn duurzame en sociale manier van werken. Het is de eerste keer dat een architect afkomstig uit een Afrikaans land deze prijs in ontvangst mag nemen.

Grote namen in de architectuur gingen Kéré al voor. Frank Gehry, Oscar Niemeyer,Tadao Ando, Jean Nouvel, Renzo Piano, Zaha Hadid en Rem Koolhaas werden in het verleden bekroond met een Pritzkerprijs.

De organisatie van de prijs looft Kéré omwille van zijn sociale engagement en intelligent gebruik van lokale materialen. Hij staat vooral bekend om zijn projecten die een groot potentieel hebben voor openbaar gebruik, zoals onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. Veel van Kéré's bouwwerken bevinden zich op het Afrikaanse continent, met name in Benin, Burkina Faso, Mali, Togo, Kenia of Mozambique, maar hij heeft ook paviljoenen en installaties in Europa en de Verenigde Staten verwezenlijkt.

Francis Kéré © Lars Borges

'Ik groeide op in een gemeenschap waar geen kleuterschool was, maar waar gemeenschap je familie was. Iedereen zorgde voor je en het hele dorp was je speelplaats. Mijn dagen waren gevuld met het garanderen van voedsel en water, maar ook met gewoon samen zijn, samen praten, samen huizen bouwen. Ik herinner me de kamer waar mijn grootmoeder zat en verhalen vertelde met een beetje licht, terwijl wij dicht tegen elkaar aan kropen en haar stem in de kamer ons omsloot, ons opriep om dichter bij elkaar te komen en een veilige plek te vormen. Dit was mijn eerste gevoel van architectuur', legt de architect uit in een statement na het winnen van de prijs.

Een van zijn belangrijkste bouwwerken is de lagere school in Gando, het Burkinese dorp waar hij geboren is en waar hij andere projecten heeft uitgevoerd. Voor de organisatoren van de Pritzkerprijs legt deze school 'de basis voor zijn ideologie: bouwen met en voor een gemeenschap om in een basisbehoefte te voorzien en sociale ongelijkheden te corrigeren'.

De school is ontworpen op een manier die zo min mogelijk materiaal verspilt en met het oog op de hitte tegen te gaan. 'Iedereen verdient kwaliteit, luxe en comfort. We zijn verbonden met elkaar en we zijn allemaal bezorgd over klimaat, democratie en armoede,' klinkt het bij de architect.

