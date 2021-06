'In de drie geselecteerde burgerhuizen, zie je de ziel van Vlaanderen als het ware weerspiegeld', klinkt het. Stemmen op je favoriet kan online.

Drie voormalige burgerhuizen of villa's maken nog kans op de Onroerenderfgoedprijs 2021. Het gaat om het herenhuis Hotel d'Udekem d'Acoz in Leuven, een modernistisch burgerhuis door Joseph De Bruycker in Roeselare en villa Mon Désir in Wemmel. De winnaar wordt bekendgemaakt op 1 oktober 2021. Dat meldt minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

De drie kanshebbbers werden door een externe jury geselecteerd uit 28 inzendingen. 'In de drie burgerhuizen die laureaat zijn van de Onroerenderfgoedprijs 2021, zie je de ziel van Vlaanderen als het ware weerspiegeld', zegt minister Diependaele. De winnaar van de Onroerenderfgoedprijs wordt bekendgemaakt op vrijdag 1 oktober 2021.

Stemmen kan via www.onroerenderfgoedprijs.be. Op zondag 12 september 2021 nemen de drie laureaten ook deel aan de Open Monumentendag. Elke laureaat wint een bedrag van 2.500 euro. De uiteindelijke winnaar ontvangt daarnaast een bedrag van 12.500 euro.

Drie voormalige burgerhuizen of villa's maken nog kans op de Onroerenderfgoedprijs 2021. Het gaat om het herenhuis Hotel d'Udekem d'Acoz in Leuven, een modernistisch burgerhuis door Joseph De Bruycker in Roeselare en villa Mon Désir in Wemmel. De winnaar wordt bekendgemaakt op 1 oktober 2021. Dat meldt minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.De drie kanshebbbers werden door een externe jury geselecteerd uit 28 inzendingen. 'In de drie burgerhuizen die laureaat zijn van de Onroerenderfgoedprijs 2021, zie je de ziel van Vlaanderen als het ware weerspiegeld', zegt minister Diependaele. De winnaar van de Onroerenderfgoedprijs wordt bekendgemaakt op vrijdag 1 oktober 2021. Stemmen kan via www.onroerenderfgoedprijs.be. Op zondag 12 september 2021 nemen de drie laureaten ook deel aan de Open Monumentendag. Elke laureaat wint een bedrag van 2.500 euro. De uiteindelijke winnaar ontvangt daarnaast een bedrag van 12.500 euro.