In de kathedraal van Nantes, in het westen van Frankrijk, is zaterdagmorgen een brand uitgebroken. Dat meldt de plaatselijke brandweer.

'Het is een omvangrijke brand', zo meldt de brandweer. Er zijn ongeveer zestig brandweermensen ter plaatse. De brand is nog niet onder controle.

Het is niet de eerste keer dat de gotische kathedraal Saint-Pierre-et-Saint-Paul getroffen wordt door een brand. In 1972 brak tijdens werken al eens brand uit op het dak van de kathedraal. Pas in 1985 konden er weer erediensten plaatsvinden in het gebouw.

Big fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/I8qt2p61dj — ]intheMatrixxx[ (@intheMatrixxx) July 18, 2020

