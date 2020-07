In de kathedraal van Nantes, in het westen van Frankrijk, is zaterdagmorgen een brand uitgebroken. Dat meldt de plaatselijke brandweer.

In de kathedraal van Nantes, in het westen van Frankrijk, is zaterdagmorgen rond 7.45 uur een brand uitgebroken. Dat meldt de plaatselijke brandweer. Rond 10.00 uur is de brandweer erin geslaagd het vuur onder controle te krijgen. Vooral het grote orgel in de kathedraal lijkt te zijn beschadigd.

'De schade concentreert zich aan het grote orgel, dat volledig lijkt te zijn vernield', zo heeft Laurent Ferlay van de brandweer meegedeeld tijdens een persbriefing aan de kathedraal. 'Het platform waarop het orgel zich bevindt is zeer onstabiel en dreigt in te storten', klinkt het nog. Er zijn ongeveer honderd brandweermensen ter plaatse.

Het is niet de eerste keer dat de gotische kathedraal Saint-Pierre-et-Saint-Paul getroffen wordt door een brand. In 1972 brak tijdens werken al eens brand uit op het dak van de kathedraal. Pas in 1985 konden er weer erediensten plaatsvinden in het gebouw.

Big fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/I8qt2p61dj — ]intheMatrixxx[ (@intheMatrixxx) July 18, 2020

Er werd een onderzoek geopend naar de aanleiding van de brand. Volgens procureur Pierre Sennès werden er drie verschillende brandhaarden ontdekt. 'Een ter hoogte van het orgel, en een aan de rechterkant en een aan de linkerkant van het schip', zo wordt hij geciteerd door onder meer BFMTV en Le Monde. 'Er kunnen momenteel nog geen conclusies worden getrokken, want er moeten nog veel zaken onderzocht worden en er kunnen nog nieuwe elementen opduiken', verklaart de procureur ook aan het Franse persbureau AFP.

Een brandexpert komt ter plaatse. De gerechtelijke politie van Nantes zal het onderzoek voeren.

In de kathedraal van Nantes, in het westen van Frankrijk, is zaterdagmorgen rond 7.45 uur een brand uitgebroken. Dat meldt de plaatselijke brandweer. Rond 10.00 uur is de brandweer erin geslaagd het vuur onder controle te krijgen. Vooral het grote orgel in de kathedraal lijkt te zijn beschadigd.'De schade concentreert zich aan het grote orgel, dat volledig lijkt te zijn vernield', zo heeft Laurent Ferlay van de brandweer meegedeeld tijdens een persbriefing aan de kathedraal. 'Het platform waarop het orgel zich bevindt is zeer onstabiel en dreigt in te storten', klinkt het nog. Er zijn ongeveer honderd brandweermensen ter plaatse. Het is niet de eerste keer dat de gotische kathedraal Saint-Pierre-et-Saint-Paul getroffen wordt door een brand. In 1972 brak tijdens werken al eens brand uit op het dak van de kathedraal. Pas in 1985 konden er weer erediensten plaatsvinden in het gebouw. Er werd een onderzoek geopend naar de aanleiding van de brand. Volgens procureur Pierre Sennès werden er drie verschillende brandhaarden ontdekt. 'Een ter hoogte van het orgel, en een aan de rechterkant en een aan de linkerkant van het schip', zo wordt hij geciteerd door onder meer BFMTV en Le Monde. 'Er kunnen momenteel nog geen conclusies worden getrokken, want er moeten nog veel zaken onderzocht worden en er kunnen nog nieuwe elementen opduiken', verklaart de procureur ook aan het Franse persbureau AFP. Een brandexpert komt ter plaatse. De gerechtelijke politie van Nantes zal het onderzoek voeren.