Nieuw woonproject kan Le Corbusier van Werelderfgoedlijst kegelen

Cité Radieuse, het modernistische betonnen wooncomplex dat Le Corbusier in 1952 in Marseille afwerkte, kan geschrapt te worden als Unesco Werelderfgoed. De schuldige? Een bouwproject van 'Plan local d'urbanisme intercommunal' (PLUi). In de plannen van dit project staan drie torens, die het uitzicht van Cité Radieuse beïnvloeden. Een van de voorwaarden tot Unesco-bescherming is dat het gebouw vanuit alle hoeken volledig zichtbaar is, wat het nieuwe urbanisatieproject zou verhinderen.

De ministad Cité Radieuse is een bekend voorbeeld van de modernistische bouwwerken uit de jaren vijftig. De bouw ervan wakkerde gesprekken in architecturale kringen aan over de modernisering in hun sector. In 2016 werd het samen met zestien andere verwezenlijkingen van Le Corbusier, waaronder Maison Guiette in Antwerpen, op de werelderfgoedlijst geplaatst.

Volgens Unesco verdient Le Corbusier het om opgenomen te zijn in de lijst van Werelderfgoed, omdat hij met zijn bouwwerken een nieuwe manier van ontwerpen heeft geïntroduceerd en zijn stempel heeft gedrukt op de architectuur na de Tweede Wereldoorlog. Niet iedereen was fan toen hij nog leefde, maar Le Corbusier zorgde zonder twijfel voor een kentering in de opvattingen van architectuur.

Brigitte Bouvier, directeur van de Le Corbusier Foundation, maakt zich ernstig zorgen. 'Elke wijziging of constructie in de bufferzone moet aan Unesco worden gemeld, wat in dit geval niet is gebeurd. Het vereist bovendien ook een essentiële impactstudie die op dit moment niet heeft plaatsgevonden.' Bouvier wijst ook op het gevaar voor de rest van de werken van Le Corbusier op de lijst en noemt het een serieus risico voor het nalatenschap van Le Corbusier.'