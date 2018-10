Tom De Meester en Tine Vliegen ontwerpen geregeld high-end nieuwbouwwoningen voor hun klanten. Maar voor het architectenkoppel lag de focus ergens anders. "Er is al zoveel moois gebouwd", lacht Tine. Dertien jaar geleden kochten zij een bijzondere woning uit 1952 in Berchem. Eind dit jaar is de verbouwing eindelijk af. Als hun project één ding duidelijk maakt, is het wel: als je geduld hebt, hoef je uiteindelijk nul compromissen te sluiten op het vlak van kwaliteit of materialen. "Dan is je huis uiteindelijk perfect zoals je het wilt", zegt Tom. "Het ontwerpproces verliep nochtans heel vlot. Als bureau hebben we onze stijl, onze principes van ruimtelijke organisatie, tijdloze materialen en strakke uitlijning. Dit huis was zeker niet de moeilijkste opdracht uit onze carrière. Maar ongetwijfeld wel de langst lopende. Zo'n modernistisch huis verbouwen is simpel en complex tegelijk: we moesten aan de slag met een bestaande vorm, maar die was al zo goed bedacht dat we...