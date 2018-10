Bouw je als architect voor jezelf, dan heb je vanzelf veel ideeën en inspiratie. Wij kunnen die gelukkig kanaliseren, omdat we met twee zijn: Sofie en ik wonen en werken samen", zegt Alexander Van Britsom, die vier jaar bij Glenn Sestig werkte. In 2008 begon hij samen te werken met zijn vrouw Sofie Philips. "Een moeilijke bevalling was de verbouwing niet. Nog vóór we een bod deden, hadden we al enkele plannen klaar. Als ik de uitvoering daarvan nu bekijk, lijkt het heel erg op die eerste schetsen. In de doorsnede vonden we de burgerwoning heel interessant, ook al was ze compleet opgedeeld in appartementen. Nu ze verbouwd is tot gezinswoning, lijkt het evident dat het zo moest worden, terwijl er enorm veel aan te pas kwam om het zo te krijgen."

...