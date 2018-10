Zijn vorige privéwoning was in een paar uur verkocht via de website Architectenwoning. Maar intussen bouwde Koen Heijse - medevennoot van het Gentse CAAN architecten - in dezelfde straat een compleet ander huis. "Twee uitgangspunten waren belangrijk: we wilden verhoogd wonen voor het uitzicht en we wilden een patio voor de rust en de beleving", zegt hij. "Vooraan hebben we zicht op boerderijen, achteraan op een valleigebied waar reeën en vossen rondlopen. Dat patio-idee ontstond tijdens een reis door Portugal. Daar raakte ik geïnspireerd door middeleeuwse abdijen en kloosters met gaanderijen en binnentuinen. Die rust! Toen besliste ik voor mezelf: als we nog eens bouwen, wil ik rond een patio wonen. Maar wel zoveel mogelijk op één ve...