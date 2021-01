Steden overal ter wereld krijgen te maken met een daling van de luchtvochtigheid door de klimaatverandering. Een studie in Nature pleit voor meer groen om steden veerkrachtiger te maken.

Steden krijgen te weinig aandacht in globale klimaatmodellen, zeggen wetenschappers van de Universiteit van Illinois. Ze maken weliswaar maar 3 procent uit van het landoppervlak, maar herbergen wel de helft van de wereldbevolking. Bovendien zijn ze extra kwetsbaar voor hittestress, luchtvervuiling, waterschaarste en energietekorten.

'Steden nemen maar een relatief kleine oppervlakte in, maar het zijn wel de plekken met een grote menselijke impact', zegt Lei Zhao, hoofdauteur van de studie in Nature Climate Change. 'Wij wilden de kloof dichten door specifiek voor stedelijk gebied klimaatvoorspellingen te maken.'

Hitte-eiland

Het is al langer bekend dat de temperatuur in steden gemiddeld hoger is dan op de omliggende regio door het 'hitte-eilandeffect'. Omdat stenen en asfalt meer hitte opslaan dan groen, kan dat temperatuurverschil oplopen tot 5 graden Celsius.

'Dat soort kleinschalige variabelen opnemen in klimaatmodellering is cruciaal om het toekomstige stadsklimaat te begrijpen', zegt Zhao. 'Maar het brengt grote uitdagingen met zich mee op het gebied van resolutie, schaal en rekenkracht.'

Het team ontwikkelde een eigen statistisch model om het klimaat in stedelijke landschappen te voorspellen en paste dat toe op 26 wereldwijde klimaatmodellen, telkens onder scenario's met gemiddelde en hoge uitstoot.

Daaruit blijkt dat tegen het einde van deze eeuw de gemiddelde opwarming in steden zal toenemen met 1,9 graden Celsius bij gematigde uitstoot en 4,4 graden met hoge emissies.

Verdamping

Opvallend is dat de projecties ook een bijna universele afname van de relatieve vochtigheid voorspellen, waardoor verdamping toeneemt en dus meer stedelijke vegetatie nodig zal zijn.

'Dit zou stadsplanners de basis moeten geven die ze nodig hebben om oplossingen aan te moedigen, zoals groene ingrepen in de infrastructuur, om stedelijke hittestress op grote schaal te verminderen', zegt Zhao.

