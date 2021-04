Een onstilbare honger naar kennis over architectuur en stadplanning? Het Massachusetts Institute of Technology, kortweg MIT, heeft je gebeden verhoord en een grote reeks boeken over architectuur gratis beschikbaar gemaakt op z'n digitale boekenplatform MIT Press Direct.

Het MIT in Cambridge is niet alleen een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld, het was ook de eerste universiteit in de Verenigde Staten waar je tot architect kon opgeleid worden. De eerste gebouwen voor MIT's school of Architecture werden in 1916 afgerond en staan bekend als de Maclaurin buildings. Ze werden ontworpen door William Welles Bosworth.

De universiteit wil niet alleen z'n eigen studenten toegang geven tot de meest interessante lectuur rond architectuur, maar alle nieuwsgierige architectuurliefhebbers wereldwijd voorzien van gratis, digitaal leesvoer.

Jarenlang zochten ze naar een manier om een reeks klassiekers onder de architectuurwerken te digitaliseren. Een van de grootste obstakels was genoeg financiële middelen bijeen sprokkelen om de rechten van de beelden te betalen en de complexe designs te vertalen naar een digitale versie. Dankzij een gulle gift van de Andrew W. Mellon Foundation zijn ze er eindelijk in geslaagd om 'MIT Press Open Architecture and Urban Studies' te lanceren. Voor enkele werken hebben ze ook nieuwe voorwoorden voorzien, die nieuwe inzichten geven over de klassieke en iconische teksten.

Een greep uit het aanbod: 'Architectural Space in Ancient Greece' van Constantinos Doxiadis, 'Beyond Habitat' van Moshe Safdie, Frank Lloyd Wright vs. America van Donald Leslie Johnson, 'Le Corbusier, the Noble Savage' door Adolf Max Vog, 'Architecture in the Scandinavian Countries' van Marian C. Donnelly en 'The Staircase' van John Templer.

Surf naar mitpress.mit.edu voor het volledige aanbod en duik in de architectuurgeschiedenis. De ideale lockdownactiviteit op regenachtige dagen.

