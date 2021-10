Het immobiliënkantoor 'Immodôme' lanceert een eigen podcast met verschillende architectuurwandelingen. Tijdens de wandeling krijg je een uitleg over alle architecturale parels in Antwerpen en Gent.

Historische wijken met art nouveau gevels, neoclassicistische bouwstijlen, art deco elementen, barokarchitectuur. De Immodôme wandelingen bieden een plaatje van de buurt onder begeleiding van een erkende gids. In Gent is dit het Miljoenenkwartier en in regio Antwerpen zijn dit Zurenborg en de Tentoonstellingswijk.

Architecturale wandelingen

Eind april volgen er nog drie andere routes waaronder één in Antwerpen met name Oud Berchem, en twee in Gent: één wandelroute waarbij de architectenwoningen- en gebouwen rond Gent-Sint-Pieters toegelicht worden, met daaraan gekoppeld ook de wijk Sint-Pieters Aaigem. En er komt ook een editie met specifieke focus op tal van burgerwoningen uit de 18de eeuw.

Meer info over de podcastwandelingen vind je op deze website.

Historische wijken met art nouveau gevels, neoclassicistische bouwstijlen, art deco elementen, barokarchitectuur. De Immodôme wandelingen bieden een plaatje van de buurt onder begeleiding van een erkende gids. In Gent is dit het Miljoenenkwartier en in regio Antwerpen zijn dit Zurenborg en de Tentoonstellingswijk. Eind april volgen er nog drie andere routes waaronder één in Antwerpen met name Oud Berchem, en twee in Gent: één wandelroute waarbij de architectenwoningen- en gebouwen rond Gent-Sint-Pieters toegelicht worden, met daaraan gekoppeld ook de wijk Sint-Pieters Aaigem. En er komt ook een editie met specifieke focus op tal van burgerwoningen uit de 18de eeuw. Meer info over de podcastwandelingen vind je op deze website.