Met Design van het Derde Rijk opent deze week een controversiële expo in het Design Museum Den Bosch. Kun je fascistische vormgeving en nazi-architectuur wel isoleren uit hun historische context? Wat moeten we met dat erfgoed? En mag je het goed vinden? "Je wordt geen nazi als je naar de expo komt."

Swastika's, naziuniformen, fascistische propaganda-affiches: de expo Design van het Derde Rijk doet al voor de opening (8 september) veel stof opwaaien. Dat had Timo de Rijk, directeur van het relatief bescheiden Design Museum Den Bosch, ook wel verwacht. 'Wat mij fascineert, is dat nazidesign onontgonnen gebied is. Rond fascistische architectuur is best wat onderzoek gedaan, maar niet over productdesign. Het lijkt of we die geschiedenis zijn kwijtgespeeld. De grafiek, de typografie, de affichekunst en de producten van toen zitten verstopt in hoekjes en gaatjes van archieven en musea.' De Rijk zocht niet alleen in Duitse openbare collecties, maar ook bij private verzamelaars, al werden die eerst gescreend of ze geen neonazi's waren vooraleer sprake was van bruiklenen. 'Nazistische memorabilia worden gretig verzameld. En SS-stuff is ook best duur, er zijn zelfs vervalsingen op de markt. Die verzamelaars zijn ook niet per se slechte types, ze zoeken naar wat zeldzaam is. Zie het zo: als je tanden van roofdieren verzamelt, dan wil je er uiteindelijk ook een van een tijger of een haai.'

...