Het Deense architectenbureau Henning Larsen plant op de locatie van een voormalige stortplaats een nieuwe woonwijk, volledig in hout. Het is de eerste in z'n soort voor Kopenhagen. Het ontwerp besteedt bovendien heel wat aandacht aan de lokale fauna en flora.

In de rand van Kopenhagen, op de plek van een voormalige stortplaats, komt een nieuwe duurzame woonwijk met veel aandacht voor mens en milieu. Het gerenommeerde architectenbureau Henning Larsen ging voor de plannen een samenwerking aan met ingenieurs en biologen van MOE. In het plan wordt er woonplaats voorzien voor zevenduizend bewoners.

Het project werd Fælledby gedoopt en zal eruitzien als een kleine stad, opgebouwd uit drie gezellige wijken die verbonden zijn met elkaar. Vanuit iedere wijk moeten inwoners slechts twee minuten wandelen om in de natuur te belanden. Veertig procent van de wijk zal dan ook bestaan uit natuur. Alles in deze nieuwbouwwijk wordt vervaardigd uit hout.

Render voor het plan van Henning Larsen © Henning Larsen

Duurzaam huwelijk tussen mens en natuur

Er werd ter inspiratie gekeken naar de traditionele Deense gemeenschap, maar tegelijkertijd wordt er ook rekening gehouden met hoe we in de toekomst zullen samenwonen met anderen. Zo worden er woningen voorzien voor families, studenten en gepensioneerden. 'Zoals het traditionele, rurale dorp staat ons project op zichzelf binnenin een open natuurlijk landschap,' licht Signe Kongebro, partner bij Henning Larsen, toe. 'We creëren een stad waar biodiversiteit en actieve recreatie een duurzaam pact vormen tussen de mens en de natuur.'

Een vijver in het midden van de woonwijk moet een paradijs worden voor kikkers en salamanders © Henning Larsen

Het doel is om aan te tonen dat een nieuwe woonwijk duurzaamheidsprincipes mooi kan incorporeren. Het architectenbureau hoopt een voorbeeld te geven van hoe we nu en in de toekomst in harmonie kunnen leven met de natuur. Ook dieren mogen er zich thuis voelen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de natuurlijke habitat van de plaatselijke wilde dieren. Zo zijn er op de plannen ingebouwde vogelhuisjes en slaapplekken voor vleermuizen voorzien. Ook moeten vijvers en gemeenschapstuinen met veel bloemen zorgen voor een gezellige thuis voor kikkers, salamanders, vlinders en bijen.

Wanneer er begonnen wordt aan het project is nog niet duidelijk. Wel geeft het architectenbureau aan dat ze in fases willen werken om het landschap en de wijken op een organische manier te laten groeien.

Alle inwoners kunnen op twee minuten in de natuur staan © Henning Larsen

