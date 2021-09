Deze videoclip, de eerste in de nieuwe reeks 'In Modernism', is een eerbetoon aan de in maart 2021 overleden architect Constantin Brodzki. Zijn zoon Alexandre Lodzia Brodzki en een van zijn beste vrienden Thierry Belenger getuigen over de technische en esthetische kwaliteiten van de architect.

Eind jaren zestig breidden de Cimenteries Belges Réunies (CBR) hun activiteiten uit met een groot aantal werknemers. Dit maakte de bouw van een nieuw, groot kantoor noodzakelijk. Ze wilden modern en vooruitstrevend zijn en vertrouwden de uitvoering van het project toe aan de Belgisch-Poolse architect Constantin Brodzki, die gedurende de hele looptijd van het project, van 1967 tot 1970, samenwerkte met Marcel Lambrichs.

De voorstudie was een huzarenstuk voor de twee architecten, die aan een dubbele eis moesten voldoen: de functionaliteit van een administratief gebouw combineren met de constructieve en esthetische kwaliteiten van beton. Het gebouw, een embleem van moderniteit, moest dienen als een soort reuzenreclame voor het CBR.

De architecten gebruikten een Amerikaanse planningsmethode, waarbij alles tot in het kleinste detail op papier wordt gezet voor een snelle bouw. Het kostte twee jaar van ontwerpen en een leger aan ingenieurs. De onderdelen van het gebouw werden bijna allemaal geprefabriceerd, wat een zeer snelle montage mogelijk maakte: in drie maanden had de toren zijn definitieve volume.

In 1980 was het CBR het enige Belgische gebouw werd geselecteerd voor de tentoonstelling "Transformation in modern architecture 1960-1980" in het MOMA in New York.

Sinds 2018 is het CBR-gebouw een van de locaties van het coworkingconcept Fosbury & Sons.

Productie Modernista, 2021 Modernista is het platform van Jacinthe Gigou waarmee ze het Belgisch Modernisme, Brutalisme en Postmodernisme in de kijker zet. Via video's en artistieke communicatiemiddelen democratiseert het platform dit unieke erfgoed. Volg Modernista via Instagram. De video zal ook in het groot worden geprojecteerd in het CBR en in het Civa naar aanleiding van de Brussels Biennale of Modern Architecture. Wie niet bij deze vertoningen kan zijn, kan op onze website genieten van de video.

