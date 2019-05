Zijn naam is verbonden met musea wereldwijd, maar noem David Chipperfield geen sterarchitect. 'Ontwerpen om je eigen naam en kunde in de verf te zetten, is niet noodzakelijk het beste voor onze steden.'

De renovatie van het Neues Museum in Berlijn, waar hij de oorspronkelijke architectuur en de littekens van de Tweede Wereldoorlog bewaarde, kunsttempels van Groot-Brittannië en Duitsland tot Missouri en Mexico: David Chipperfield (65) valt niet weg te denken uit de museumwereld, ook de komende maanden niet. Na de langverwachte afwerking van Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie in Berlijn - ' as much Mies as possible' - wacht de gevierde Brit het nieuwe filiaal van het Centre Pompidou in Shanghai.

...