Het architecturale erfgoed in Brussel opent de deuren voor bezoekers tot 31 oktober.

De vierde editie van Brussels Biennale of Modern Architecture (BBMA) wil onder de naam Reliving Modern Isms de modernistische bouwwerken van Brussel uit de periode tussen 1918 en 1972 in de kijker stellen. De architecturale parels uit het interbellum en de naoorlogse periode in Brussel zijn vrij onbekend en worden niet altijd als waardevol aanzien. Het thema van het evenement speelt in op de actuele vraag over hoe men kan omgaan met dit soort erfgoed.

Er worden op zaterdag steeds een tiental gebouwen opgesteld met rondleidingen in het Nederlands, Frans en Engels. Onder andere de woonplaats van Lemonnier met een modernistische Expo 58 look en het Moreau huis van Willy Van Der Meeren verlenen een blik achter de schermen. De rondleidingen worden aangevuld met gratis filmvoorstellingen op dinsdag en donderdag. Met documentaires zoals 'Ga naar Bahia' had Lina hem gezegd over het modernisme in Brazilië, wil BBMA laten zien welke architectuur er destijds nationaal en internationaal werd ontwikkeld.

Tickets en het volledige programma zijn te vinden via www.bbma.be.

