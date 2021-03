De Brussels Architecture Prize is in het leven geroepen om recente realisaties in de hoofdstad en realisaties van Brusselse bureaus buiten de stad te bekronen.

De Brusselse overheidsdienst urban.brussels en het Belgische architectuurtijdschrift A+ Architecture in Belgium gaan samen in 2021 voor het eerst de Brussls Architecture Prize uitreiken. Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) lanceert de architectuurprijs om de bloeiende Brusselse architectuurscene in de schijnwerpers te plaatsen.

De nieuwe prijs moet een extra aanmoediging vormen voor het ontwikkelen van kwaliteitsarchitectuur in Brussel, klinkt het bij organisatoren urban.brussels en A+.

Er worden onderscheidingen uitgereikt in vier verschillende categorieën: kleine interventie, grote ingreep, publieke ruimte en extra muros. Projecten kunnen nog tot en met 31 mei ingediend worden via de website brusselsarchitectureprize.be

'De kwaliteit van onze publieke ruimte en onze gebouwen gaat pijlsnel de hoogte in en dat hebben we voor een groot stuk te danken aan de vele sterke architecten in onze stad. Daarom lanceren we de Brussels Architecture Prize. We willen onze ijzersterke architectuurscene in de schijnwerper plaatsen en aan de wereld tonen dat Brussel een absolute topper aan het worden is wat hedendaagse architectuur betreft', zegt staatssecretaris Smet.

Naast de vier prijscategorieën worden er nog twee eervolle vermeldingen uitgereikt: de Lifetime Achievement Award, voor een Brussels bureau of een architect die jarenlang positieve veranderingen teweegbracht voor Brussel en de Promising Architect, voor een jong opkomend bureau gelegen in het Brussels Gewest. (Belga)

