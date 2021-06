Van een houten huis kijken we stilaan niet meer op, maar een houten woontoren van 25 verdiepingen hoog? Dat is andere koek.

De Japanse architect Shigeru Ban en projectontwikkelaar Triple Living onthulden het ontwerp van een nieuwe woontoren op het Antwerpse Nieuw Zuid. Die zal bestaan uit 295 woonunits en behoorlijk opvallen in het straatbeeld: de houten gevelaccenten dragen duidelijk de signatuur van de bekende architect.

Triple Living doet geen moeite om haar adoratie voor Shigeru Ban weg te steken en kondigde samen met het ontwerp ook aan dat de toren zijn naam zal dragen: BAN. 'Shigeru Ban is één van de hoogst aangeschreven architecten wereldwijd. In 2014 werd hij bekroond met de Pritzker Prize, de nobelprijs voor architectuur, zeg maar. Wij zijn verheugd dat iemand met zijn standaard en klasse voor ons een ontwerp heeft gemaakt en dat we dat ontwerp ook eindelijk kunnen tonen aan de buitenwereld.'

Hout

'Ik gebruik veel hout in al mijn gebouwen', legt Shigeru Ban uit. 'Al vroeg in mijn carrière ben ik beginnen te experimenteren met andere materialen en ben ik tot de conclusie gekomen dat ik graag met hout werk. De CO 2 -uitstoot van een gebouw in hout is veel lager dan wanneer je met staal of beton werkt, want zowel in productie als in constructie is het een veel gemakkelijker te hanteren materiaal. De houten woontoren BAN is een hybride constructie van beton, staal en hout, waarbij de houten gevelelementen een signatuurrol spelen. De houten façade is echt mijn handelsmerk en ik ben blij dat ik op die manier mijn stempel kan drukken op het straatbeeld van Antwerpen.'

De BAN-toren en het aanpalend lager gebouw © Triple Living

BAN bestaat uit twee gebouwen die een weelderige binnentuin omsluiten: een hoge woontoren van 25 verdiepingen en een aangrenzend lager gebouw. Samen zijn ze goed voor zo'n 295 woonunits met uiteenlopend karakter. Op de benedenverdieping is er ruimte voor kantoren en commerciële activiteiten.

'Hout, tuin en mensen zijn de kernideeën van mijn ontwerp', aldus Shigeru Ban. 'Ik wilde een plek creëren waar mensen tot rust kunnen komen. Vandaar de keuze voor veel groen en de ruime binnentuin.'

