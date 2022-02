Het Brussels Art Nouveau Art Deco (BANAD) Festival gaat van 12 tot en met 27 maart drie weekends lang op ontdekking door het art nouveau en art deco erfgoed van de hoofdstad. De zesde editie van het festival belooft een XXL-editie te worden met toegang tot een vijftigtal uitzonderlijke plaatsen die normaal voor het publiek gesloten zijn.

Dit jaar staat BANAD Festival in het teken van "de terugkeer en de herovering" en zal het op vrijdag muzikaal worden geopend in het Résidence Palace, met de Brusselse crooner Mister Mo.

Elk weekend komt een deel van het Brusselse Gewest in de kijker te staan, om zo gemakkelijker verschillende plekken te verbinden. BANAD Festival voorziet ook inclusieve rondleidingen, gereserveerd voor mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking.

Nieuwe, niet eerder geziene plekjes dit jaar zijn onder andere de oude Brunner Bank aan de Wetstraat, het voormalige Coppez Instituut aan de Tervurenlaan en de atelierwoning van schilder Arthur Rogiers in de Squareswijk.

Hôtel Solvay © Photographe Voituron

Liefhebbers kunnen tijdens het slotweekend ook terecht op de Objectenbeurs en Restaurateurbeurs in basisschool Ecole n°13 in Schaarbeek. Daarnaast zijn er ook lezingen, bijvoorbeeld over de weinig bekende kunstenaressen die hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van de architectuur, die je op het programma kunt terugvinden als 'Vrouwelijke kunstenaars en Art nouveau - geschiedenis van de onzichtbaarheid'.

BANAD Festival sluit op 27 maart de zesde editie af in het cabaret L'Os à Moelle voor "een burleske en sensuele duik in het hart van de Roaring Twenties". (Belga)

Surf voor meer info en reservaties naar banad.brussels

