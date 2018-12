Zijn Mechelse meubels nog verkoopbaar?

Vorige week nog bezocht ik een pand waar er naast de schouw twee joekels van Mechelse buffetten staan waar de eigenaar ooit meer dan 100.000 frank voor neerlegde. Dat was goed 20 jaar geleden een mooi bedrag. En het was ook de prijs die voor Mechelse buffetten van hoge kwaliteit werd betaald. Soms gooiden brocanteurs zelfs meer op tafel, stel je voor! Maar die tijd is voorbij. Omstreeks 2007, samen met de crisis, maakten we een smaakrevolutie mee die zich al langer aankondigde. Gedaan met het bruine antiek en alzeker met de Mechelse buffetten die je nu amper aan de straatstenen kwijt geraakt. Dit is moeilijke handel. Dit buffet lijkt me ook Mechels, maar al van late productie, vermoedelijk jaren '20 of '30. Het meubel is ook groot en omvangrijke meubels liggen sowieso slecht in de markt. We leven in krappere ruimtes dan vroeger.... Je zal al geluk moeten hebben om een brocanteur te vinden die het meubel wil kopen. 100 à 200 euro lijkt me een maximaal bedrag... Sorry dat ik u moet teleurstellen, want dit meubels kostte ooit een klein vermogen. Het is inderdaad allemaal duurbetaald handwerk...Kortom de meeste Mechelse meubels hebben flink in waarde ingeboet en er is amper belangstelling voor.