Zijn antieke meubels nog waardevol?

Unieke buffet-commode.

Een kwart eeuw terug zou je voor dit bijzondere meubel makkelijk 200.000 frank hebben opgehoest. Ik noteer het bedrag bewust in frank omdat het dan extra imposant lijkt. Dus een 5000 euro. Nu zou je het kopen voor 750 euro. We stellen vast dat antieke meubels minder in trek zijn. Ze werden nog nooit zo laag geprijsd als nu. Daar bestaan allerlei redenen voor. We hebben vooreerst met een smaakevolutie te maken, het rustieke meubilair is althans bij ons minder in trek. In Frankrijk ligt dat toch wat anders. We wonen ook krapper en veel moderne huizen zijn voorzien van wandkasten, waardoor dergelijke meubels niet langer dienst doen als opbergruimte. Het gevolg is dat deze meubels amper verkoopbaar zijn.

Toch is het een bijzondere kast, vermoedelijk ooit in opdracht gemaakt, want de combinatie van een commode met deurtjes is vreemd. Het meubel ziet er 18de eeuws uit, vermoedelijk van Waalse makelij.