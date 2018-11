Weer een porseleinfabriek herontdekt.

Porcelaine de Jambes.

België heeft veel meer porseleincentra gehad dan je zou vermoeden! Er werd al porselein vervaardigd in de 18de eeuw en iedereen weet dat Brussel inderdaad hét centrum was van de porseleinproductie. Maar er waren wel meer manufacturen die in de 19de en 20ste eeuw porselein produceerden. Maar de Société de la Porcelaine de Jambes is quasi onbekend. Jambes is een deelgemeente van Namen en er was in de eerste helft van de 20ste eeuw een porseleinatelier actief waar tot 100 mensen werkten. Er werd vooral hotelporselein vervaardigd, van koffie- en theepotten tot asbakken. De porseleinmanufactuur van Jambes exporteerde ook heel wat porselein. Deze waterkan (groot? Misschien een lampetkan?) is van rond 1920 en nog uitgevoerd in een vage art nouveaustijl. De waarde is 10 euro.