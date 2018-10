Wat zijn deze twee desiginiconen van Paulin waard?

Vintage design van Pierre Paulin.

De Franse designer Pierre Paulin (1927-2009) was een van de voorttrekkers van de naoorlogse designscène. Onder invloed van de organische design van onder meer Eames en Jacobsen ontwierp Paulin voor het Nederlandse bedrijf Artifort een reeks zitmeubelen die uitgroeiden tot ware succesnummers in de jaren '60 en begin '70. Artifort heeft trouwens nog heel wat van Paulin in productie. EInd jaren '70 werd de productie niet zelden gestopt en vervolgens omstreeks 2000 heropgestart, net toen de vintage hype doorbrak. Dit geldt ook voor deze Oyster chairs die Paulin in 1960 ontwierp voor Artifort. Ze bleven in productie tot 1979 en werden opnieuw op de markt gebracht in de loop van 1999. Maar dit zijn twee originele exemplaren uit de jaren '60 met voetbankje, weliswaar opnieuw bekleed. Het zijn toch wel pareltjes die zeker gezocht zijn. Bovendien een paar! De waarde ligt rond de 2500 à 3000 euro voor het setje. Maar dit is ongeveer de prijs die je er voor zou betalen. Een handelaar die ook recht heeft op wat winst (!) zou er wat minder voor ophoesten. Maar ik zou ze bijhouden!