Colette Nys Mazure.

Over dit boekje vonden we niet meteen informatie terug, maar wel over de auteur. Op de kaft staat er C. Masure, maar wellicht was dit destijds een drukfoutje, want de Waalse auteur zou Colette Nys-Mazure zijn (°1937) die destijds heel wat poezië en kinderboeken heeft geschreven die onder meer werden gedrukt door Desclée de Brouwer. Dit boekje kan best uit de jaren 50 of 60 stammen. Kinderboekjes zijn wel gezocht, maar de waarde van dit exemplaar ligt maar rond de 15 euro.