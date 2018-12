Wat is dit schilderij van Modeste Huys waard?

Kints en Huys.

Dit mooie werkje is van de hand van kunstschilder Modeste Huys (Olsene, 1874 - Zulte, 1932). Huys begon als schilder op zestien jarige leeftijd. Hij kwam al snel in contact met Emile Claus van wie je zeker de invloed op zijn oeuvre voelt. Huyse studeerde in Gent alsook aan de Antwerpse academie. Hij putte zijn inspiratie uit zijn eigen streek, de regio tussen Kortrijk en Deinze. Hij schilderde niet enkel de Leielandschappen, maar vereeuwigde ook het landleven op doek en karton. Hij zweeft zowat tussen het impressionisme en pointillisme in. Dit werkje lijkt van voor de Eerste Wereldoorlog. Om het goed te schatten zou ik het moeten zien. Vermoedelijk zijn de werkelijke kleuren sterker dan op foto. Hoe groot is het precies? Op doek? Laten we het voorzichtig schatten op een 3000 euro. Maar u kunt voor een nauwkeurig oordeel terecht bij iemand uit de handel of een veilinghuis.