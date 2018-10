Wat is deze kast uit de Voerstreek waard?

Kast uit de Voerstreek.

Deze kast is een parel van vakmanschap! Het meubel werd eind 19de of begin 20ste eeuw vervaardigd in een overgangsstijl van gotiek naar renaissance. Misschien spiegelde de meubelmaker zich aan een oud voorbeeld van omstreeks 1530. Het meubel is een voorbeeld van het historisme, de stroming die rond 1840 begon en tot diep in de 20ste eeuw, tot rond 1950, voortleefde. Het historisme verdiepte zich in het verleden en vooral in de periode van de late middeleeuwen, renaissance en barok. Heel wat architecten en interieurontwerpers realiseerden interieurs in die historische stijlen. In deze kontext hoort deze kast dus thuis. Het is een stuk antiek van een goede 100 jaar oud. Op zich een fraai meubel, maar momenteel wat minder in trek. En toch het bijhouden waard. De waarde ligt rond de 300 euro. Maar destijds heeft het een fortuin gekost!