Waarvoor heeft dit bronzen voorwerp ooit gediend?

Beenring uit Congo.

Deze zware bronzen beenring komt uit Congo, meerbepaald uit de Mongo-cultuur, aldus antiquair en expert van Afrikaanse kunst Yannick De Hondt. In de Afrikaanse cultuur komen al van in de prehistorie dergelijke ringen voor die aan polsen, armen, benen en enkels werden gedragen, van steen en brons. Deze ringen werden door middel van de verloren was/vorm techniek gegoten en vervolgens aan het been vast gehamerd. Het hoeft geen betoog dat het dragen van dergelijke ringen best lastig was. Deze ringen werden ook als betaalmiddel gebruikt, aldus De Hondt. De waarde ligt rond de 100 euro.