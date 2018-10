Ook antieke blikken trommels zijn gezocht

Blikken dozen zijn te gek!

Antiek blik wordt echt verzameld. Zelfs vrij fanatiek. Antieke blikken zijn ook mooi. Dat heeft meer te maken dan met nostalgie alleen. Kijk een naar deze schattige blikken flesjes. Ze zijn ook qua grafische design best interessant. Dit soort belettering is nu trouwens weer helemaal in. Bovendien hebben ze ook een leuke vorm en brengen ons best wat huishoudelijke geschiedenis bij.

In de loop van de jaren '20 en '30 geraakt iedereen bezeten van hygiëne. Dat was ook nodig, want eerder waren de huizen van rijk en arm niet zo netjes. Ondermeer onder invloed van de wetenschap wordt 'proper' het sleutelwoord. We gaan onze tanden poetsen, gebruiken meer zeep, verluchten de huizen en gaan alles ook meer en meer oppoetsen. Dat wordt een rage na de oorlog in de jaren '50. Let op, het heeft ook alles te maken met het wakker worden van de wegwerpmaatschappij of de consumptiemaatschappij. Mensen verdienen een extra cent en worden langs alle zijden aangespoord op meer uit te geven. Men gaat sparen voor de wasmachines, ijskast..... In deze context horen deze fifties blikjes thuis, om de meubels op te frissen. Met Samva, een Belgische product, kon je teakhoutenmeubels, in de fifties je van het, opfrissen. En met Brasso, nog steeds een bekend product, kon je koper en vooral aluminium en chroom oppoetsen. Dus waren dit 'geschenkjes' voor de ideale huisvrouw. Vergeef me dit alleen in de schoenen van de dames te schuiven, gelukkig poetsen tegenwoordig ook de heren!

Deze blikjes zijn ook interessant omdat het echt wegwerpartikelen zijn. Ooit waren er heel veel van en nu zijn ze bijna allemaal weggegooid, wat ze extra bijzonder maakt en aantrekkelijker als verzamelobject. Wat ga je daar nu voor betalen? Hangt af van de plek, omd de rommelmarkt misschien een prikje, 2 euro per stuk, in de speciaalzaak of op een internetveiling, misschien wel 10 of 15 euro. Ze zijn sowieso het bijhouden waard!